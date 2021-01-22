Под Липецком школьник попал под машину, съезжая с горки на «ватрушке»

Инцидент с подростком на горке произошел в городе Данков Липецкой области 20 января. Там на улице Воронежской дети катались с огромной стихийной горки. Для зимних забав использовали склон протяженностью более 40 метров.

Одному из ребят не повезло. 13-летний мальчик, съезжая со склона на «ватрушке», вылетел на дорогу и угодил под колеса проезжавшей мимо машины. Водитель сразу вызвал скорую помощь, школьника увезли в больницу с травмой головы.

По факту травмирования подростка началась доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе СКР, опасный склон официально не был оборудован для катания. Местные власти должны были установить запрет. Теперь СК предстоит выяснить, кто ответственен за произошедшее.