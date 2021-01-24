Десятки домов в Липецке остались без воды из-за коммунальной аварии

Подвоз воды организован по адресу: улица Стаханова, дом №36. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Накануне вечером администрация Липецка сообщила, что жителям 26 и 27 микрорайонов отключат холодную воду из-за порыва трубопровода в районе торгового центра «Ривьера». В пресс-службе АО «ЛГЭК» отметили: специалисты производят откачку воды, чтобы добраться до места повреждения и заменить несколько метров трубопровода диаметром 700 мм.

- Чтобы предотвратить отключение потребителей 28, 29 и «Европейского» микрорайонов, мы проведем их переподключение к сетям, однако в случае с 26 и 27 микрорайонами этого сделать не получится.

Быстро справиться с коммунальной аварией не получилось. Специалисты трудились всю ночь. Работы осложнены глубиной пролегания трубопровода, тем, что задвижки на этих вводах имеют бесколодезное исполнение. Да и сами сети старые - 1989 года.

В итоге без воды остались следующие дома:

- улица Катукова, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41,43, 51,32;

- улица Л.Кривенкова, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 7а, 9;

- улица Э.Белана, 1, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9;

- улица Хорошавина,1 ,10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29а, 3, 4, 6, 8, 9, 9а;

- улица Шуминского,1, 1/1, 10, 14, 15, 16, 17, 19,1 а, 3, 6, 7, 8а;

- улица Москаленко,1.

Подвоз воды организован по адресу: улица Стаханова, дом №36.

- Отключение вынужденное. Специалисты продолжают работы по дренированию водовода диаметром 700 мм в районе дома №51 по улице Катукова. Завершить его мы планируем в 13.00. Ремонтные работы начнем сразу после этого, - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.