Дома у 30-летнего липчанина полицейские нашли боевые патроны

фото: сайт УМВД по Липецкой области.

30-летний липчанин попал под уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). В рамках расследования полицейские проводили обыск у подозреваемого дома и нашли там не только запрещенные вещества (0,17г N-метилэфедрона и 0,02 г амфетамина), но и 50 патронов калибра 5,6 мм заводского изготовления, относящихся к категории боеприпасов, и 16 патронов калибра 9 мм, пригодных для стрельбы.

Молодого человека, который, кстати, уже был судим, арестовали. Силовики возбудили еще одно дело, но уже по ч. 1 ст. 222 УК РФ - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.