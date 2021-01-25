В Липецке, врезавшись в столб, погиб неопытный водитель «Тойоты»

В ДТП погиб 19-летнйи водитель Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за трое суток, с 22 по 24 января, на дорогах Липецкой области в 7 ДТП пострадали 5 человек и двое погибли.

Трагическая авария произошла 23 января в Липецке на трассе Орел – Тамбов. Там не справился с управлением неопытный водитель «Тойоты». 19-летний парень влетел в фонарный столб. К несчастью, молодой человек не выжил.

Еще один человек погиб 24 января на проспекте 60 лет СССР. Там 19-летний водитель «Шевроле» сбил переходившую дорогу 34-летнюю женщину. Пешеход погибла на месте ДТП. По данным автоинспекторов, авария произошла вне пешеходного перехода.

В тот де день в Усманском районе на трассе Липецк – Усмань не справился с управлением «Нивы» 55-летний мужчина. Отечественный внедорожник вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Водителя увезли в больницу.