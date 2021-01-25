Домушник в Липецке украл из квартиры пачку медицинских масок

Домушника задержали Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке ограничения по коронавиурсу влияют даже не криминальные сводки. Накануне полиция раскрыла необычную кражу, которая произошла 14 января. В тот день обворовали квартиру 64-летней пнсионерки на улице Энергостроителей. Кто-то подобрал ключи, пробрался внутрь и вынес золото, бижутерию и банки кофе. Что примечательно, домушник также прихватил с собой пачку медицинских масок.

Квартирного вора вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 30-летний житель Липецка.

Кроме краж, за прошедшие 3 дня в Липецкой области раскрыли 10 случаев мошенничества. Аферисты обманули людей на 1.2 миллиону рублей. Например, перед Новым годом липчанка купила в соцсети. Она перевела через приложение 3400 рублей, но так и осталась без новогоднего украшения. Мошенницей оказалась 24-летняя девушка из Липецка.