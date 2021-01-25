Липчанам для счастья хватит 140000 рублей в месяц

У россиян спросили, сколько денег в месяц нужно для счастья. Липчане также озвучили свое мнение. Исследование провели сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob. Они опросили людей старше 18 лет. Всего - 2500 респондентов.

Так, среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц. Причем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 146 тыс. соответственно. Сумма также увеличивается с возрастом. Молодежи до 24 лет достаточно 135 тыс. рублей в месяц. Россиянам старше 45 лет - 190 тыс. рублей.

Жителям Липецка, чтобы чувствовать себя счастливыми, нужно 140 тыс. рублей в месяц. Этот показатель был ниже в 2019 году - 124 тыс. рублей. А в 2018 году счастье липчан измерялось 129 тыс. в месяц.

Самые высокие запросы у москвичей - 220 тыс. рублей. На втором месте Владивосток - 200 тыс. Замыкает счастливую тройку Ростов-на-Дону - 190 тыс. рублей в месяц. В конце списка - Оренбург. Счастье жителей этого города стоит 124 тыс. рублей.