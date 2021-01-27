В Липецке инвесторам отдадут бани, стадион и школу в Желтых Песках

В эту среду, 27 января, в Липецком горсовете прошла очередная 5 сессия. На ней депутаты утвердили перечень объектов, которые хотят передать в концессию. Мэрия составила следующий список: муниципальная баня на Неделина, 22, баня по улице 40 лет Октября, стадион по улице Архангельская, 10а и школа №34 в Желтых Песках.

По данным пресс-службы городской администрации, обе бани находятся в аварийном состоянии. На их восстановление нужно 32 млн рублей. Условие концессии - срок реконструкции не более 24 месяцев и ежемесячные платежи в 200 тыс. рублей от инвестора в бюджет города. Плата за вход в баню - от 400 рублей. При этом социально-незащищенным слоям населения предложат льготы - скидка 50% в утренние и обеденные часы по будням.

Стадион на улице Архангельская тоже нуждается в обновлении. Инвестор мог бы реконструировать его за 80 млн рублей и использовать по своему усмотрению. Но с условиями - дать бесплатные часы учащимся местной школы и для жителей поселка Силикатный оставить открытой площадку для занятий спортом.

Школа №34 закрыта с 2015 года. Администрация видит в этом здании учреждение дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет, досуговый центр для взрослых. Депутат по округу №13 Владимир Гугнин посчитал, что здание нужно оставить под школу, так как поселок активно развивается. Но по словам Евгении Уваркиной, по проекту в Желтых песках должны построить новый детсад и школу.

Так, парламентарии утвердили перечень из 4 объектов для концессии. Еще один объект - сети наружного освещения. Но этот вопрос отправили на доработку.