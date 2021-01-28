МЧС предупреждает о тумане в Липецке и области

Спасатели предупреждают липчан о тумане Фото: Юлия КЛЮЕВА

На Липецк опускается туман. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в течение этого четверга 28 января и ночи 29 января ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Автомобилистов просят быть крайне осторожными на дорогах области, ведь такое погодное явление значительно ограничивает видимость. В тумане кажется, что предметы расположены намного дальше, чем это есть на самом деле.

Лучше не садиться за руль в такую погоду. Если же отложить поездку не получается, следует двигаться на небольшой скорости. "Золотое" правило езды в тумане - скорость должна быть меньше половины расстояния видимости. Если видимость не более 20 метров, то ехать нужно не более 10 км/ч.