В Липецкой области прививку от коронавируса сделали 16335 человек

В Липецкой области выполнили план по вакцинации от коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число заболевших коронавирусом в Липецкой области падает. Об этом в этот четверг, 28 января, сообщил на заседании оперштаба губернатор Игорь Артамонов.

На 15% стало меньше больных, которых госпитализируют с подтвержденным COVID-19. В инфекционных госпиталях 32% коек свободны. Если ситуация будет улучшаться, в управлении здравоохранения рассмотрят вопрос о сокращении коечного фонда.

Также в регионе продолжается вакцинация. От коронавируса прививки сделали 16 335 человек. Причем около 40% из них - старше 60 лет. По данным пресс-службы региональной администрации, все районы области выполнили план вакцинации. Усманский и Становлянский районы справились с ним первыми.

В начале февраля в Липецкую область поступят еще 31,5 тыс. доз вакцины.