В Липецке третий день ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Пропала несовершеннолетняя девушка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке родственники, полиция и волонтеры третий день ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», 17-летняя Голубых Мария Александровна ушла из дома в районе проспекта Мира вечером 27 января. Мария вышла примерно в 19.30, с тех пор родные ее не видели.

Приметы Марии: на вид 17 лет, рост 172 см., телосложение среднее, волосы до плеч, окрашены в светлый тон.

Была одета: черная вязаная шапка, черный пуховик с капюшоном, большой красный шарф, также черные лосины и ботинки черного цвета.

Просьба ко всем, кто видел Марию после исчезновения, знает, где она может находиться или располагает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция, 8-4742-37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.