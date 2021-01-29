В Липецке восстанавливают могилы на затопленном кладбище

Прошедший в Липецке январский ливень, который залил улицы города и дворы частных домов, также обернулся ЧП на территории кладбища. На погосте в районе Желтых Песокв затопило несколько могил. Народ начал жаловаться в соцсетях, выкладывая жуткие кары с залитыми водой свежими могилами.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе администрации города, подтоплен оказался участок площадью 50 м2, который находится в самой низине района. По данным специалистов, причины две – обильные осадки и промерзший грунт, который не смог их впитать.

После жалоб на место сразу выехали рабочие и откачали воду. Сейчас сотрудники муниципального бюро ритуальных услуг восстанавливают размытые поверхности могил с помощью песка. Захоронения на том участке пока проводится не будут, родственникам умерших предлагают использовать другие кладбища.