На видео попала кража бензина в Липецке

В январе на нескольких липецких заправках произошли кражи бензина. Видеокамеры зафиксировали, как молодой человек заправляет автомобиль, садится в машину и скрывается. При этом топливо никто не оплачивал. Преступления совершались трижды на разных АЗС. По данным регионального УМВД, ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Полицейские установили личность предполагаемых преступников. Ими оказались 24-летние жители Липецка. Молодые люди действовали как по отдельности, так и вместе.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», максимальное наказание по ней – до пяти лет лишения свободы. В отношении одного из липчан также возбудили дело по ч.2. ст. 161 УК РФ «Грабеж». 10 января действия его заметил заправщик и попытался становить. Однако молодой человек быстро сбежал, догнать его не удалось. Максимальная санкция этой статьи – до 7 лет тюрьмы.