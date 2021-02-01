Мошенники позвонили липчане с 16 разных номеров и выманили полмиллиона рублей

За прошедшие три дня в Липецке от действия мошенников пострадали пять человек. Одной из жертв стала 34-летняя женина, которую атаковали 29 января. По данным полиции, липчанке названивали в течение трех часов с 16 разных номеров. Аферисты представлялись сотрудниками банка и убежали даму, что на нее пытаются оформить кредит. В итоге женина поверила и сообщила персональные данные своей карты. После чего лишилась 550 000 рублей. По той же схеме развели 30-летнюю жительницу Данковского района, которая лишилась 208000 рублей.

А в Усманском районе пожилую пенсионерку обманули социальные аферисты. К 80-летней старушке домой пришла мошенница в платке и маске, представились соцработницей и сообщила о прибавке к пенсии в 1500 рублей. При этом попросила сдачу с 5000 рублей. Пенсионерка при незнакомке достала из-под подушки сбережения, дала сдачу и положила деньги обратно. После заметила, что у нее пропали 100 000 рублей наличными.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по всем фактам мошенничества проходят проверки.