За год в Липецке отловили, стерилизовали и отпустили более 2000 бездомных собак

В Липецке отлавливают бездомных собак, стерилизуют и прививают, а после выпускают обратно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2020 году в Липецке отловили более 2 тыс. бездомных собак. По данным городского управления главного смотрителя, больше всего животных нашли в садоводческих товариществах и частном секторе. Самые популярные районы среди дворняг - Сырский Рудник и Сокол.

Дворовых собак направляют в приюты региона. Их стерилизуют, прививают и обрабатывают от паразитов. Прежде чем выпустить псов на волю, ветеринары несколько неделю наблюдают за ними. А после помечают специальной биркой. Согласно закону, всех собак после стерилизации и вакцинации выпускают в их привычные места обитания. Специалисты просят не переживать, что животных выпускают обратно на улицу. Они не принесут вреда и потомства.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за январь в областном центре выловили и отпустили обратно более 40 собак. Кстати, управление главного смотрителя запустило торги на поиск подрядчика, который до конца года будет отлавливать и содержать в приюте бездомных животных. Победителя выберут 8 февраля.