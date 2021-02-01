Средняя зарплата в Липецкой области за 2020 год - 35834 рублей

Липецкстат рассказал, какие были зарплаты у липчан в 2020 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Средняя зарплата работников предприятий Липецкой области за январь-ноябрь 2020 года составила 35 834 рублей. По данным Липецкстата, это на 5,8% выше аналогичного периода 2019 года. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 2,2% по сравнению с периодом позапрошлого года.

Самые высокие зарплаты зафиксировали у металлургов, финансистов, работников в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, табака, химических веществ, бумажных изделий, электрического оборудования, пищевых продуктов, газообразного топлива, резиновых и пластмассовых изделий. Хороший заработок у липчан, работающих в области информации и связи, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, научных исследований и разработок, добычи полезных ископаемых. Зарплата перечисленных работников в 1,9 - 1,1 раза выше средней по области.

Наименьший заработок сложился у жителей, занятых в производстве мебели, кожи, текстильных изделий. А также в гостиничном бизнесе, общепите, административной деятельности. Здесь заработок составил от 37 до 65% от среднеобластного уровня.

Зарплата работников сельского хозяйства - 99% от средней по региону. Педагогов - 78%. Медиков и работников социальных услуг - 94%.