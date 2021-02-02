Ночью в Липецке поезд протаранил иномарку

В Липецке локомотив протаранил иномарку Фото: принтскрин видео.

Этой ночью, 2 февраля, в Липецке произошло ДТП на железнодорожном переезде. В районе кольца 9 микрорайона иномарка попала под грузовой поезд. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 46-летний водитель "Хендай Солярис" проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Мужчина выехал на рельсы, несмотря на то, что тепловоз был близко. Локомотив протаранил легковушку и протащил ее несколько метров, пока не остановился.

К счастью, из людей никто не пострадал. Повреждения получил только автомобиль. В отношении водителя составили административный протокол по ст.12.10 КоАП "Нарушение правил движения через железнодорожные пути".