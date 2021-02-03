В Липецке «Нассан» выбил с дороги стоящий «Хендай» – пострадала женщина-водитель

Машину выбросило с дороги Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки, 2 февраля, в Липецке зарегистрировали одно ДТП с пострадавшими. Авария произошла на дороге «Обход ЛТЗ». 48-летний мужчина на «Ниссане» влетел в стоящий на дороге «Хендай», за рулем которого была 50-летняя женщина. От удара последнюю иномарку выбросило с проезжей части. Пострадала женщина-водитель. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, предварительной причиной ДТП стал неверный выбор дистанции.

Помимо этого ДТП, за сутки на дорогах области зарегистрировали 29 аварий без пострадавших. За то же время автоинспекторы выявили 2182 нарушения ПДД. 10 водителей были не трезвыми, 51 – забили пристегнуть ремни безопасности. Камеры на дорогах зафиксировали 1814 случаев превышения скорости, выезда на встречную и неправильной парковки.