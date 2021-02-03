В аварийном доме Липецка на 9 микрорайоне капремонт сделают в этом году

В Липецке наконец-то взялись за аварийный дом Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В администрации Липецка обсудили ситуацию с домом №16 по улице 9-й микрорайон. В январе этого года жители пожаловались в городской департамент ЖКХ, что по стыкам стен у 7 и 8 подъездов пошли трещины. Причем со временем они начали увеличиваться, а перекрытие на 5 этаже в 8 подъезде разрушаться.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дом обследовали специалисты. Они выявили не только трещины, но и признаки нарушения гидроизоляции фундаментов, смещения конструкций лестничных маршей. По данным управляющей компании, обследование в доме проводили в 2014 году. Уже тогда состояние лестничных клеток в 8 подъезде было аварийным. Однако, никаких работ не проводилось. Из года в год ситуация только усугублялась.

В администрации собрали комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нее вошли замглавы города Константин Востриков, представители регионального управления ЖКХ, управляющей компании, управления округов и профильных департаментов мэрии. Чиновники решили выделить средства на проектно-сметную документацию и работы по восстановлению несущей способности плит перекрытия. Сделать все нужно быстро, чтобы приступить к противоаварийным работам.

Департаменту ЖКХ дали задание подготовить маневренный фонд для переселения липчан, если это потребуется. А управлению ЖКХ - перенести сроки капремонта фасада, подвалов и фундамента дома с 2023-2025 на 2021 год.