Липчанке грозит 5 лет за согласие фиктивно оформить на нее фирму

Липчанке грозит реальный срок за фиктивное участие в регистрации ООО. По версии следствия, женщине предложили 10 000 рублей, чтобы оформить на ее паспорт некую фирму. Дама согласилась, взяла деньги, подписала пакет документов и стала учредителем компании, к управлению которой никакого отношения не имеет.

Подставного директора вычислили и возбудили дело по части 2 статьи 173.1 УК – незаконное образование юридического лица группой лиц. Материалы дела по организаторам, которые наняли «директора» выделили в отельное производство.

А согласившуюся на аферу даму скоро будут судить. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело направили в суд, санкция статьи – до 5 лет лишения свободы.