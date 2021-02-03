В Липецке извращенцу грозит 20 лет за совращение четырех школьниц в интернете

В Липецке будут судить за совращение детей 34-летнего педофила. Согласно материалам дела, мужчина сидел в соцсетях с телефона и знакомился со школьницами. Он прекрасно знал возраст своих жертв, что не мешало ему вести переписку на интимные темы. Жертвами негодяя стали 4 девочки от 8 до 16 лет.

Извращенец отправлял девочкам свои откровенные фото и требовал от них делать то же самое. За снимки предлагал деньги и никому не рассказывать. Ублюдка поймали в январе прошлого года. Он приехал в Добринский район на встречу к 11-летней девочке, от имени которой переписывалась ее мать. Там его уже ждали сотрудники правоохранительных органов.

Ему вменили 4 статьи уголовного кодекса: часть 4 статьи 132 – насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, 240.1 – получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, два эпизода по част 2 статьи 135 – покушение на развратные действия и развратные действия, часть 3 статьи 242 – незаконное изготовление и распространение порнографии среди несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант не признал вину и отказался давать показания. Но собранных доказательств, экспертиз и показаний свидетелей для суда собрали достаточно. Психологи признали его вменяемым. По 132 статье липчанину грозит до 20 лет.