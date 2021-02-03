Липецкая область получила еще 14000 доз вакцины от коронавируса

В Липецкую область поступило более 14 тыс. доз вакцины от коронавируса. Партию из 2 700 ампул распределили по медицинским учреждениям Липецка, Елецкого, Задонского, Грязинского, Хлевенсого и Добровского районов.

Вторая партия пришла в эту среду, 3 февраля. Это 11 340 доз. Их отправили на аптечный склад, где пройдет приемка и проверка вакцин. А в четверг ампулы доставят в районы и города Липецкой области.

Напомним, прививку от COVID-19 делают в поликлиниках липчанам с 18 лет по полису ОМС. Вакцинация бесплатна. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или позвонив по номеру 122, а также по телефону Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48. Из поликлиники перезвонят и пригласят на вакцинацию к определенному времени.