В Липецке оборудуют площадку для детей с ограниченными возможностями

В Липецке появится площадка для детей с ограниченными возможностями Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке появится первая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее установят в сквере на улице Неделина - в районе дома №31а. Работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

По информации пресс-службы мэрии, здесь появятся игровые комплексы, инструмент для развития моторики и слуха, качели и карусель, на которую может встать инвалидная коляска. На площадке постелят прорезиненное покрытие и оборудуют пандусы.

В городском департаменте градостроительства и архитектуры сообщили, что подобные площадки могут появиться и в других районах города. Специалисты прорабатывают этот вопрос. Все зависит от финансирования.

Кстати, сам сквер от дома №15 до дома №49 по улице Неделина тоже благоустроят в этом году. Заменять малые архитектурные формы, высадят остролистные клены, липы, каштаны, цветы.