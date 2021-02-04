Ограничения по коронавирусу в Липецкой области продлили до 1 апреля

Губернатор Липецкой области внес изменения в «коронавирусное» Постановление №159 от 26 марта 2020 года. Запрет на массовые мероприятия и другие ограничения в связи с пандемией COVID-19 в Липецкой области продлили до 1 апреля 2021 года. Ранее ограничения действовали до 1 февраля.

Также в Липецкой области продолжает действовать режим самоизоляции для пенсионеров, но с некоторыми послаблениями. Людям старше 65 лет разрешено выходить для посещения врача, ближайшего магазина, выгуливать домашних животных и для вакцинации работающих пенсионеров.

Обязательная изоляция не относится к руководителям предприятий, госорганов и индивидуальных предприятий, чье нахождение на рабочем месте критически важно. Работодателей теперь не обязывают отправлять людей старше 65 лет на больничный, но рекомендуют.