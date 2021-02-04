В Липецке каждый день латают от 200 до 400 квадратных метров ям

В Липецке продолжается ямочный ремонт дорог литой горячей смесью. Литой асфальт температурой до 220°С применяют в холодное время года, как временную меру для устранения выбоин.

Как отметили городском управлении благоустройства, сейчас, после резких перепадов температур с морозами и оттепелью, дороги нуждаются в экстренном ремонте. По данным пресс-службы мэрии, в Липецке каждый день заливают от 200 до 400 м2 ям. В первую очередь латают участки с наибольшим риском ДТП.

Горожан просят не пугаться, горячую смесь можно лить на мокрую дорогу, но перед ремонтом воду из выбоин все же стараются откачивать и продувать покрытие, чтобы не было мусора. Сама смесь затвердевает в течение пяти минут, после чего по ней можно ездить.

В частности в среду латали ямы на улицах Московская, Катукова и Студеновская. В этот четверг, 4 февраля, будут заливать выбоины на улицах Неделина и 50 лет НЛМК. До конца недели ремонт пройдет в районе Опытной и Сокола.

Всего с начала года в Липецке залили 1761 м2 выбоин, на что ушло 215 тонн горячей смеси.