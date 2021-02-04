В Липецке безработный из Туркменистана обворовал почту, уснув под столом

Уснувшему на почте вору грозит 5 лет Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке будут судить за необычную кражу безработного 26-летнего уроженца Туркменистана. Преступление произошло в июле прошлого года. Согласно материалам дела, мужчина незаметно пробрался в отделение почты и спрятался под столом. В ожидании подходящего момента, воришка задремал.

Спящего под столом человека так никто и не заметил, по окончанию рабочего дня сотрудники закрыли отделение и разошлись по домам. Мужчина проснулся в 3 часа ночи, огляделся в поисках чего ценного и приметил на столе два ноутбука. Технику он предусмотрительно спрятал между железной решеткой окна и москитной сеткой.

На утро, когда отделение открылось, он выбрался наружу и забрал ноутбуки, которые позже продал. Дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража с проникновением. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, дело направили в суд, обвиняемому грозит до 5 лет.