Липчанин выложил в сеть интимные фото бывшей и попал под статью

Липчанин попал под уголовную статью за клевету. Летом 2020 года в отдел полиции Липецка обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что кто-то разместил ее интимные фотографии в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 23-летний бывший сожитель потерпевшей. Оказалось, молодые люди работали и проживали вместе. Любовь сошла на нет, когда парень начал ревновать девушку к коллегам. Липчанка бросила возлюбленного. Тогда он решил отомстить и выложил интимные фото на одной из страниц в соцсети. Девушка даже не предполагала, что бывший способен на такое.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.128.1 УК РФ "Клевета". Подозреваемому грозит штраф до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до 6 месяцев, либо обязательные работы до 160 часов.