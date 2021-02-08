В постановление Липецкой области о коронавирусе добавили пункт о вакцинации

В постановление "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения COVID-19 в Липецкой области" внесли изменения. Так, в регионе вновь разрешили проводить ярмарки, а также спортивные и физкультурные мероприятия. При этом загрузка трибун должна быть не более 50%.

Также в постановлении внесли пункт о вакцинации. Липчанам старше 65 лет после прививки от коронавируса нужно изолироваться на 21 день. Напомним, в начале февраля в регион поступило 14 тыс. доз вакцины.

В Липецкой области зарегистрировано 22 088 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 243 человек. В настоящее время лечатся 3 459 пациентов. Не удалось спасти 386 жителей региона с подтвержденным диагнозом COVID-19.