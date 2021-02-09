В Липецке заливают 6 хоккейных коробок

В Липецке заливают катки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вновь начали заливать катки во дворах. Благодаря морозной погоде липчане смогут бесплатно покататься на коньках в хоккейных коробках. В минувшие выходные работы стартовали на 6 площадках города: Космонавтов, 6; Циолковского, 37/2; 60 лет СССР, 6; Кривенкова, 17; 50 лет НЛМК, 3, а также в поселке Матырский.

По данным пресс-службы мэрии, нужна неделя, чтобы сделать качественное ледовое покрытие толщиной 10 см. И два условия - минусовые температуры и отсутствие осадков. Специалисты 1-2 раза пролили каждую площадку. Липчан просят не ходить по льду, пока он не схватится. Иначе придется делать дополнительные заливки.

Если погода будет благоприятной, покататься на коньках горожане смогут уже в ближайшие выходные.