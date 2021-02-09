В Липецке усиленно взялись за обработку дорог с первых минут снегопада

В Первые часы снегопада посыпают дороги Фото: Лия МУРАДЬЯН

Этим утром, 9 февраля, как и предупреждали синоптики, на Липецк обрушился снегопад. Снег начал засыпать дороги около 11 утра. При этом спасатели предупреждали о метели и снежных заносах. Поэтому городские службы вывели технику сразу с началом снегопада.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы работают в усиленном режиме. По данным городского управления благоустройства, первые пескоразбрасыватели на дороги в 11.15, к полудню магистрали обрабатывали 25 таких машин.

Трактора для уборки и подметания выведут позже, когда на дорогах образуется снежная масса. В дневную смену будут работать 7 тракторов и 6 малогабаритных машин. Еще 5 машин будут сгребать снег у остановок.

По технологии, первый три часа снегопада дороги сначала нужно обработать противогололедные материалами, только после этого их можно подметать.

Автоинспекторы просят автомобилистов быть осторожней, а лучше вообще по возможности не выезжать из дома на личном транспорте.

– В связи с ухудшением погодных условий, мы настоятельно рекомендуем горожанам строго соблюдать скоростной режим и по возможности отказаться от использования личного транспорта, – обращается к липчанам начальник городского управления ГИБДД Олег Володин.