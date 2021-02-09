Миниполис в духе Бродвея в Липецке начнут строить в 2022 году

Фото пресс-службы управления строительства и архитектуры Липецкой области Фото: Предоставлено

В Липецк в квартале улиц Железнякова-Ботаническая появится новый жилой комплекс. В этот вторник, 9 февраля, проект планировки миниполиса утвердили в региональном управлении строительства и архитектуры. Квартал будут застраивать в 5 этапов - с 2022 по 2027 годы. Площадь - 59 га.

Как сообщили в пресс-службе управления, на первом этапе строители возведут 13 домов, детский сад и несколько парковок. На втором - введут их в эксплуатацию, в том числе многоярусные парковки. На третьем этапе построят новые дома, школу, торговый центр, ресторан, многоярусный паркинг, физкультурно-оздоровительные комплексы. На четвертом и пятом продолжат возводить дома, стоянки. Появится еще детские сады и поликлиника.

Всего построят больше 50 семиэтажных и девятиэтажных жилых домов. В новом районе будет 10-12 улиц с пешеходным движением, парками, скверами. Миниполис создадут в стиле улиц Бродвея 30-х годов. Аутентичная архитектура в классическом сочетании красного кирпича. белого камня и темной черепицы.