Присяжные признали липчанина виновным в жестоком избиении матери и ее смерти

В Липецке присяжные вынесли вердикт 34-летнему мужчине, который забил насмерть мать. Все случилось летом прошлого года, в ночь с 23 на 24 июня, в квартире дома по улице Филипченко. Там нашли труп 64-летней женщины, на теле имелись множественные следы от побоев – кровоподтеки на голове, туловище и конечностях, а также закрытая черепно-мозговая травма. Эксперты заключили, что смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки с переломом ребер и многочисленными кровоизлияниями. Пенсионерка умерла через 3 часа после избиения.

Под подозрение попал 36-летний сын женщины, который в ту ночь выпивал дома с приятелем и ругался с мамой. Ему вменили часть 4 стать 111 УК – умышленное причинения тяжкого вреда, повлекшее смерть. Сам мужчина уверял, что не бил мать, она просто упала. Он же потребовал, чтобы дело рассматривали присяжные.

Однако присяжные, изучив доказательства, пришли к выводу, что женщину избил именно подсудимый. 8 февраля вынесли вердикт – виновен. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, решение приняли не единодушно. Присяжные совещались 3.5 часа, четверо проголосовали за, двое – против. Также коллегия указала, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Суд огласит приговор после прений сторон и последнего слова подсудимого.