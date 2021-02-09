В Липецке 80% дорог посыпали пескосоляной смесью

В Липецке борются с последствиями снегопада Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке весь этот вторник, 9 февраля, идет снег. Противогололедными материалами обработали около 80% городских дорог. Специалисты решили использовать пескосоляную смесь.

Также начали расчищать снег - спуски, подъемы, мостовые переходы. Работают 10 тракторов, 20 единиц спецтехники.В отдаленных районах посыпать дороги пока не успели. Это Желтые Пески, Ссылки, Матырский, Дачный. Сюда техника прибудет в ближайшие часы. Подметать и посыпать проезжие части будут до тех пор, пока осадки не закончатся.

Во дворах трудятся более 100 работников управляющих компаний. На повторную очистку они и техника выйдут утром - около 6.00 часов. После 4.00 снег расчистят на местных и внутриквартальных проездах. А 150 дворников выйдут на уборку остановок, пешеходных переходов и тротуаров.

По данным пресс-службы мэрии, в частный сектор техника зайдет после стабилизации обстановки на основных магистралях.