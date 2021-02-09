Липчанин убил отчима после того, как мать отказалась выходить замуж

В Липецке будут судить 27-летнего парня за убийство несостоявшегося отчима и кражу с проникновением. Преступление произошло в ночь с 5 на 6 ноября в квартире дома на улице Катукова, где парень выпивал с 52-летним ухажером мамы.

Согласно материалам дела, между пьяными мужчинами вспыхнула ссора, парень схватил со стола нож и пять раз ударил хозяина квартиры в грудь. Убив человека, гость лег спать в квартире с трупом. А на утро запер дверь снаружи и сбежал. О случившемся он рассказал матери, после чего они пришли туда вдвоем. Мама старательно помогала сыну стереть отпечатки, также они выбросили бутылки и рюмки. Решив, что никаких следов их пребывания не осталось, оба ушли. По пути сын прихватил дорогой телефон убитого, чтобы продать.

Труп нашли соседи. Парня вычислили сразу же при осмотре помещения, после задержания под давлением улик он сам о всем сознался. На допросе молодой человек рассказал, что убил мужчину за оскорбление в адрес мамы, которая отказалась выйти за ухажера замуж.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигуранту вменили две статьи УК – 105 «убийство» и 158 «кража со значительным ущербом и проникновением». Дело передают в суд.