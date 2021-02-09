Морозы в Липецке: МЧС развернул пункты обогрева на трассах

На трассах Липецкой области установил пункты для обогрева Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области продолжает бушевать стихия. Снегопад, порывы ветра до 18 м/с, сильные морозы. Из-за этого подразделения спасателей с 8 февраля перевели на усиленный режим работы.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожарно-спасательные гарнизоны мониторят обстановку на трассах федерального значения. А в нескольких районах Липецкой области развернули мобильные пункты обогрева и питания - в Задонском, Елецком, Хлевенском и Становлянском районах.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах. Из-за плохой погоды в регионе выросло количество ДТП. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.