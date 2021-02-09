За 2020 год в Липецкой области построили 9460 квартир

В 2020 году в Липецкой области на строительство зданий потратили 81,6 млрд рублей. Это на 16% больше, чем в 2019 году. По данным Липецкстата, с января по декабрь появились 9 460 квартир. Площадь введенных жилых домов - 1,2 млн кв.м. Это на 4% меньше, чем годом ранее. Основная доля введенного жилья приходятся на Липецке - 48%. На Липецкий район - 10,5%. Грязинский - 5,7%. Усманский - 5,2%.

Липчане на собственные и заемные средства построили 1 млн кв.м. общей площади жилых домов. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 9,1% - на 85,1 кв.м.

Также в регионе появились комбикормовый цех, помещения для крупного рогатого скота, цех по производству химических средств защиты растений, цельномолочной продукции, тепличные комбинаты, зерносеменохранилища, сенохранилища, трансформаторные подстанции, хранилища для картофеля, овощей и фруктов, торговые предприятия и торгово-офисные центры, общетоварные склады, гостиницы.