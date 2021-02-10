В Липецке пропала 84-летняя пенсионерка

В Липецке ищут пенсионерку Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут пожилую женщину. Пропала 84-летняя Кривоносова (Подколдина) Валентина Никитична. В минувший вторник, 9 февраля, она ушла из дома в районе улицы Водопьянова в неизвестном направлении. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", липчанка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые

Была одета: черная куртка, черная шапка, розовая кофта, черные полуботинки.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Кривоносову (Подколдину) или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер вызова экстренных служб.