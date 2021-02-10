Липчанина будут судить за 22 куста конопли в огороде

Липчанина будут судить за выращивание конопли Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Липецкие правоохранители завершили расследование по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Неработающий житель Измалковского района обвиняется в незаконном культивировании конопли.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в июле 2020 года липчанин выращивал на своем участке коноплю. Во время обыска полицейские изъяли у него 22 куста запрещенного растения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства". В настоящее время уголовное дело завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение. Материалы направили в суд.

Мужчина не был ранее судим. Ему грозит до 300 тыс. рублей штрафа или в размере зарплаты за период до 2 лет, либо до 480 часов обязательных работ, либо до 2 лет ограничения свободы, либо лишение свободы на тот же срок.