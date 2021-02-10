За неделю 5 785 жителей Липецкой области заболели ОРВИ

Липчане болеют ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе с 1 по 7 февраля в Липецкой области ОРВИ заболели 5 785 человек. Из них 61,5% - дети. По данным регионального Роспотребнадзора, количество зараженных на 1% ниже, чем неделей раннее. Госпитализировали 22 больных, что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода. Кстати, в январе болели 57% детей от общего количества.

В Липецке зафиксировано 3 628 случаев ОРВИ. Это на 4,5% больше, чем неделей ранее. Но ниже эпидемиологического порога на 29%. В основном, липчан атакуют негриппозные респираторные вирусы. В 70% случаев это риновирусы. Остальные 30% - бокавирусы. Случаи заражения гриппом не выявлены.

Напомним, что осенью и зимой 2020 года прошла массовая прививочная кампания. Прививки сделали более 684 тыс. жителей Липецкой области.