Под Липецком изверг до смерти избил бывшую жену и спрятал тело

В Липецкой области мужчина до смерти избил бывшую супругу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Грязинском районе Липецкой области нашли тело без вести пропавшей липчанки. В совершении преступления подозревают 32-летнего жителя села Верхний Телелюй.

По версии следствия, 10 декабря мужчина поссорился с бывшей супругой и избил ее. От полученных травм 36-летняя несчастная скончалась. Тогда подозреваемый отнес бездыханное тело к заброшенному животноводческому комплексу. Там оно пролежало до момента обнаружения.

Когда женщина пропала, родственники начали ее искать. Самостоятельные поиски не дали результата, и они обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий появилась информация, что к исчезновению липчанки может быть причастен ее бывший супруг. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, эту версию подтвердил полиграф.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал о последних минутах жизни женщины, где спрятал тело. Решается вопрос об аресте мужчины.