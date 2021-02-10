Мелкая чиновница в Липецке подделала данные, чтобы сын поступил в вуз

В Липецке будут судить за служебный подлог директора дошкольного учреждения. Заведующую обвиняют по двум статьям УК: 285 – злоупотребление полномочиями и 292 – служебный подлог.

По версии следствия, заведующая дошкольным учреждением незаконно пристроила сына в вуз. Согласно материалам дела, сын не набрал нужное для поступление количество баллов на ЕГЭ. Тогда женщина сделала липовую справку о успеваемости абитуриента. Она заменила данные об успеваемости, завысила оценки и заверила все печатью своего учреждения, чтобы сын получил аттестат с отличием.

Как ни странно, липовая справка помогла, парень поступил на бюджетной основе по направлению «Программная инженерия». Как сообщили в пресс-службе областного СКР, преступление выявила прокуратура области. В ходе расследования женщина во всем созналась и раскаялась. Также заведующая возместила ущерб и просила сменить уголовное наказание на судебный штраф. Ходатайство удовлетворили, дело передали в суд.