В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадала девушка за рулем ВАЗа

Девушку на ВАЗе увезли в больницу Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием трех автомобилей произошла утром 10 февраля на улице Огородной в Липецке. Там 26-летняя девушка за рулем ВАЗ-2115 въехала в «Киа» с 29-летним водителем и в «Ниссан», за рулем которого был 64-летний мужчина. В результате ДТП пострадала водитель отечественной легковушки – ее с травмами увезли в больницу. Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло в то же утро в Рудном переулке. Там на пешеходном переходе 38-летняя женщина попала под колеса автомобиля «Киа» с 58-летним водителем. Пешеход также попала в больницу.

За те же сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали 54 ДТП без пострадавших. Автоинспекторы за день выявили 2477 нарушений ПДД.