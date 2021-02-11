За два дня в Липецке выпала половина месячной нормы снега

На дороги вывели дополнительную технику Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке за два дня почти беспрерывного снегопада, с 9 по 11 февраля, выпала половина месячной нормы осадков – 14.7 мм снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на дорогах города продолжают работать около 100 машин спецтехники, 45 из них – не муниципальные, которые пришлось привлечь дополнительно.

Сотрудники городского управления благоустройства уже убрали основные дороги и сейчас расчищают окраины города – Сырский Рудник, Сселки и Желтые Пески. Посыпать дороги начали вчера днем, в 14.00, за сутки на асфальт высыпали более 600 тонн смеси и около 133 тонн технической соли. Одновременно с улиц вывезли 1600 кубометров снега.

По данным управления, переходы и остановки чистят с двух часов ночи более 130 человек. По данным на утро, в порядок привели половину пешеходных зон. Закончат только во торой половине дня 11 февраля, а вечером снова повалит снег.