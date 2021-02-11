Две дамы из Воронежа обворовали бутик в Липецке

Воровок поймали спустя полгода Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке поймали гастролирующих воровок из соседней области. Само преступление произошло еще в прошлом году, в бутике одного из торговых центров города. В августе из магазина пропали две женские сумочки стоимостью 8300 рублей.

Найти воров по горячим следам тогда не удалось, но спустя полгода их все же вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемыми оказались две жительницы Воронежа, 32 и 42 лет.

По данным полиции, обе женщины намеренно приехали в Липецк именно с криминальной целью – обворовывать магазины. Они сняли с сумок магнитики непосредственно в зале бутика, спрятали товар и незаметно вынесли. Краденное в итоге продали, деньги – потратили.