МЧС предупреждает: в Липецке и области гололед

Спасатели предупреждают: в Липецкой области гололед Фото: Юлия КЛЮЕВА

Непогода продолжает бушевать в Липецке и области. На этот раз спасатели предупреждают жителей о гололеде. Он ожидается в ближайшие часы и с сохранением в течение этого четверга, 11 февраля. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на дорогах гололедица.

Липчан просят соблюдать правила безопасного передвижения по улицам в условиях гололедицы. Лучше выбирать обувь на микропористой основе, без каблуков. Продаются специальные насадки, которые улучшают сцепление подошвы с обледенелым асфальтом. Ходите по дорожкам, которые посыпаны песком, где есть освещение. Если на пути сплошной лед, передвигайтесь скользящим шагом, не отрывая ноги от земли.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".