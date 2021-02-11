Прожиточный минимум в Липецкой области увеличили до 9 945 рублей

В Липецкой области установили прожиточный минимум на 2021 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области установили новый прожиточный минимум. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Прожиточный минимум на 2021 год для трудоспособного населения - 10 742 рубля. Для пенсионеров - 8 811 рублей. Для детей - 10 215 рублей. В расчете на душу населения - 9 945 рублей.

Прожиточный минимум немного подняли. За 4 квартал 2020 года цифры ниже: 10 627 рублей для трудоспособного населения, 8 232 рубля для пенсионеров, 9 887 рублей для детей и 9 828 из расчета на душу населения.

Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум подняли на 115 рублей. Для пенсионеров - на 579 рублей. Для детей - на 328 рублей. В расчете на душу населения прожиточный минимум увеличился на 117 рублей.

Напомним, что в 3 квартале 2020 года прожиточный минимум был выше, чем в 4 квартале. Для трудоспособного населения 10 709 рублей. Для детей - 10 136 рублей. А для пенсионеров - 8 267 рублей.