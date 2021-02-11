В Липецкой области более 30000 человек сделали прививку от коронавируса

В Липецкой области 31 314 жителей сделали первую прививку от коронавируса. Об этом в этот четверг, 11 февраля, сообщили в региональном оперштабе. Полный курс вакцинации прошли 1 984 человека. Из всех привитых 39% - лица старше 60 лет. В пресс-службе областной администрации отмечают, одна из главных задач - обеспечить явку на второй этап вакцинации.

В Липецке прививку сделали 13 тыс. человек. Некоторым ввели вторую дозу. Напомним, вакцинация от COVID-19 бесплатна по полису ОМС, паспорту или СНИЛС. Пройти ее могут лица старше 18 лет. Записаться на прививку можно на портале госуслуг, по телефону регистраторы поликлиники или через Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48.