В пятницу в Липецке отключат свет, горячую и холодную воду

В Липецке отключат свет, воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 12 февраля, в некоторых домах Липецка отключат свет, холодную и горячую воду. По данным ЛГЭКа, с 9 утра до 4 часов вечера без электроснабжения останутся жители улиц Механизаторов, 17, 19, 19а, 19б; Юношеская,1-10; Ударников, 1-9, а также частного сектора по улице Ново-Весовая. С 9 утра до часа дня света не будет в доме №5 по улице Барашева.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат на улице Крайняя, 1-3, 5, 7, 9, 11 в селе Подгорное, а также на улице Центральная, 8-12, 14-16.

Без холодной воды с 10 утра до 8 часов вечера останутся липчане, проживающие по адресам: улица Тихая, 24; Ярославская, 13, 19; Светлова, 29, 29а, 31, 31а; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 12а, 12в, 16, 22, 35, 37; Центральная, 6-21, 14а, 21ст.1, 43, 180; Ладыгина, 24, 24а, 35, 33а, а также в частном секторе: улицы Березовая, МПС, Липецкая, Ладыгина, Бригадная, Череповецкая, Патриотическая, Шаумяна, Писарева, Тихая, Светлова, 1-я Лесная, Артема, Ярославская, Добровская, Железногорская, Бурлакова, Р. Зорге, Постышева, Варшавская, Олимпийская, Комсомольская.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Гагарина, 51/1-3; Семашко, 10/2; Водопьянова, 1, 3, 5, 9, 11, 13; проспект Победы, 106, 108. Также холодную воду отключат в Подгорном по улицам Крайняя, 1-3, 5, 7, 9, 11; Подгоренская, 4 ,4ст.1, 6, 10, 12, 14 ,14а ,14б, 16, 16а, 18, 20, 28.

Воду подвезут к дому №2 по улице Крайняя и дому №51/1 по улице Гагарина, а также по заявкам потребителей. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.