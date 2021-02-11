В пятницу в Липецке и области резко потеплеет до +3 градусов

В пятницу в Липецке оттепель Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 12 февраля, в Липецкой области резко потеплеет. По данным Росгидрометцентра, ожидается облачная погода. Ночью снег и мокрый снег. Столбик термометра будет показывать от 9 до 14 градусов мороза.

Днем в регионе от -2 до +3 градусов. Мокрый снег, дождь. Местами довольно сильные. Ветер восточной четверти 7-12 м/с. Местами порывы до 17 м/с. Напомним, что спасатели предупреждали липчан о гололеде. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт.ст.

В субботу, 13 февраля, в Липецк снова вернутся морозы. В темное время суток в областном центре около 6 градусов ниже ноля. Днем с каждым часом будет становитсья холоднее. В полдень - около 12 градусов мороза. К вечеру температура опустится до -17 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт.ст.