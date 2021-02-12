В Липецкой области 2 женщины попали под колеса машин

За сутки в Липецкой области водители сбили двух женщин Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В минувший четверг, 11 февраля, в Липецке произошло ДТП. На проспекте Мира 33-летний водитель "Лады-Приоры" сбил 55-летнюю женщину. Липчанка шла по регулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадавшую с травмами госпитализировали. Предварительная причина аварии - переход через дорогу на запрещенный сигнал светофора.

В тот же день в Ельце на улице Радиотехническая под колеса "ВАЗ-2110" попала 60-летняя местная жительница. Пешеход получила травмы и ее увезли в больницу. В этом случае правила нарушил 54-летний автомобилист.

Всего за последние сутки автоинспекторы выявили 3 241 нарушение Правил дорожного движения в Липецкой области. В нетрезвом состоянии за руль сели двое. Еще 43 человека не пристегнулись во время движения. 2 869 водителей превысили скорость.