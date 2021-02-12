В Липецке пропал 34-летний мужчина в куртке с белой опушкой

В Липецке пропал 34-летний мужчина Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут мужчину. Пропал 34-летний Башаев Павел Сергеевич. В минувший понедельник, 8 февраля, он ушел из дома по улице Адмирала Макарова. До настоящего момента его местонахождение не установлено. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанин может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения.

Был одет: синяя куртка с белой опушкой на капюшоне, серые джинсы, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Павла Башаева или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, либо написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru